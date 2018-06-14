Плющенко и Рудковская наняли своему сыну логопеда

Хейтеры постоянно критиковали звездных родителей за то, что их пятилетний сын плохо произносит звуки и не всегда правильно выговаривает слова.

СМИ пишут, что фигурист Евгений Плющенко и его жена продюсер Яна Рудковская решили прислушаться к своим поклонникам. Многие фанаты и даже те, кто не любит знаменитостей, писали в комментариях свои советы по воспитанию детей. Так, хейтеры упрекали Плющенко и Рудковскую в том, что те заставляют сына слишком много тренироваться в фигурном катании, а на развитии речи они решили «отдохнуть».

Теперь же Рудковская и Плющенко наняли своему сыну логопеда. Мальчик учится выговаривать звуки и правильно произносить слова. По всей видимости, занятия у логопеда их сын Саша посещает уже давно. Рудковская могла не афишировать этот факт, оберегая себя и свою семью от очередных хейтеров. Едва ли пользователи Сети, которые так любят критиковать фигуриста и продюсера, порадовались бы успехам их сына.

СМИ отмечают, что в занятиях у логопеда нет ничего постыдного. Многие дети такого возраста занимаются со специалистами, учась выговаривать буквы и не «глотать» слова. Жизнь знаменитостей часто омрачается тем, что обычные и простые вещи воспринимаются хейтерами поводом для очередных нападок.