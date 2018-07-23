Неухоженные руки Решетовой шокировали фанатов

Сегодня, 15:02 \\ Шоу-бизнес

В новой рекламе украшений стало заметно реальное состояние кожи модели.

Российская модель Анастасия Решетова стала известна благодаря роману со скандальным рэпером Тимати. Девушка любит подрабатывать на рекламе ювелирных изделий, и вот в «Инстаграм» попали новые снимки. Модель так их прокомментировала: «Украшений никогда не бывает много! Особенно приятно, когда они сделаны эксклюзивно для тебя!». Но любопытные подписчики сразу обратили внимание на состояние кожи рук девушки. Если лицо выглядит идеально благодаря макияжу и фотошопу, то неухоженные руки звезда скрыть не смогла: они пересушены, с множественными морщинами и, даже, пигментными пятнами.

Если присмотреться внимательно, «руки как у пенсионерки» видно и на других фотографиях Анастасии. Фанаты забеспокоились состояние здоровья Решетовой и посоветовали тщательнее выбирать снимки для публикации: «Рука прям антиреклама, как будто экзема. Кожа сухая, ноготь толстый», «Какая сухая у вас кожа». Шокировали подписчиков и уши модели: «Что у вас с формой ушей, почему они выпуклые и кривые???» Одна неудачная фотосессия раскрыла сразу несколько изъянов модели, которую многие раньше считали эталоном красоты.

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Автор - Балог Анна
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