Порноактрисa Хани Голд легла в психиатрическую клинику из-за давней травмы

В США 25-летней знаменитости помогают справиться с недугом не только близкие, но и коллеги по цеху. Об этом пишет New York Post.

В субботу порноактриса написала о проблеме на своей странице в Twitter. Как отметила Хани Голд, она страдает из-за сильной психологической травмы. События произошли довольно давно, но их последствия оказались сильнее, чем ожидалось. Звезда кино для взрослых осознала свое плачевное состояние и легла в психиатрическую клинику на 30-дневный период реабилитации.

Хани Голд отметила в своем посте, что не располагает достаточными средствами для лечения. Вскоре её менеджер Хайлеа Уезерил запустила в на интернет-ресурсе GoFundMe просьбу о помощи, указав сумму в 48,5 тысяч долларов. Во вторник, 27 ноября, порноактриса смогла внести первый платеж. Фанаты пожертвовали ей более 21 тысячи долларов. Ещё 21,5 тысячи внесли порноактеры Райан Коннер и Донни Синс. Свою лепту внес ветеран индустрии из Германии Тексас Пэтти. Он пообещал оплатить месячную подписку на сайт пациентки всем зрителям, которые пожертвуют деньги на её лечение.

За относительно короткую карьеру Хани Голд успела сняться в сотне порнографических сцен. В 2018 году она заслужила награду новичка на Adult Video News Awards, который считается Оскаром среди фильмов для взрослых. Кроме того, её номинировали на почетное звание "Исполнительница года".