В «Крокусе» у нее отказали ноги: мать Бузовой рассказала о концерте дочери

18 ноября Ольга Бузова выступила в «Крокус Сити Холле», певица дала большой концерт, на который пришли многие ее фанаты. Мать звезды рассказала, что выступление было результатом серьезной работы.

Мать Ольги Бузовой рассказала о концерте своей дочери. По словам Ирины Бузовой, она является одной из самых главных фанаток певицы. Мать звезды посетила ее концерт в «Крокусе» и сильно переживала, когда та выступала с песней «Атомы». Бузова пела на 5-метровой высоте, находясь на трапеции без страховки. По словам матери певицы, она «чуть не умерла со страха». После концерта Ирина Бузова подошла чтобы обнять дочь и поздравить ее с успехом, в этот момент она заметила, как сильно Ольга Бузова похудела. Мать Бузовой утверждает, что ее дочь очень требовательна к себе и своей работе, поэтому всецело отдается проектам, забывая о себе и здоровье.

Ольга Бузова рассказала своей матери, что во время концерта в «Крокусе» у нее отказали ноги. Ирина Бузова сильно переживала за дочь, но та нашла в себе силы устроить афтепати и «зажечь» после концерта. Мать Бузовой также рассказала, что певица сама ведет свой аккаунт в Instagram и читает комментарии, который порой ее сильно расстраивают и доводят до слез. Сейчас Бузова готовится к концерту в Петербурге, куда мать певицы обязательно пойдет.