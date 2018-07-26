Кейт Миддлтон довольна скорым появлением ребенка Гарри и Меган Маркл

Герцогиня впервые прокомментировала беременность своей родственницы на встрече с жителями Лестера. Её слова приводит издание People.

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон известны своей скрытностью при общении со СМИ. О грядущем появлении ребенка принца Гарри и Меган Маркл стало известно ещё в сентябре. Но лишь через два месяца Кейт Миддлтон озвучила свою оценку события. Впрочем, воздержалась от подробностей.

Герцогиня Кетрин заявила, что весьма довольна пополнением в Королевской семье. По её мнению, рождение малыша - это всегда особенное событие для окружающих. А сейчас оно как нельзя кстати, ведь совсем скоро собственные дети Кейт Миддлтон Джордж, Шарлотта и Луи получат двоюродного родственника: кузена или кузину.

Супруга принца Уильяма рассказала и об их младшем сыне, которому недавно исполнилось 7 месяцев. Стоит отметить, что Кейт Миддлтон лишь недавно вышла из декретного отпуска и начала посещать различные мероприятия. Она отметила, что Луи уже значительно вырос и обещает быть довольно крупным мальчиком.

А старшие Джордж и Шарлотта сейчас заняты подготовкой к Рождеству. Они учат праздничные песни, которые будут исполнять перед наряженными елками.