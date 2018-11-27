"Живете в другом мире": Елену Малышеву обвинили в высоких ценах на авторскую диету

Телеведущая разработала корзину продуктов, которую предлагает купить всем желающим похудеть. Тем не менее, пользователи сети считают, что цена на них является заоблачной для многих россиян.

Елена Малышева решила рассказать больше о своей авторской диете для снижения веса и записала видео, которое после опубликовала на личной странице в Instagram. Тем не менее, поклонники встретили новую публикацию без особого восторга. Более того, многие их них даже обвинили телеведущую в слишком высоких ценах на корзину продуктов.

Реакция пользователей чаще всего аргументировалась низкими доходами. "Елена Васильевна, очень вас люблю и уважаю, но вы живёте в другом мире. Мы же можем на 500 рублей всю неделю жить", "Завидую вам, москвичам, у вас и зарплаты другие, и врачи хорошие, что же делать нам, остальным", "Это у вас в Останкино, а для большинства дорого. Не проще и честнее научит людей самим готовить?", - написали они под видео.









В комментариях также были и несколько отзывов о диете. Одна подписчица рассказала, что опробовала ее на себе, и после этого действительно похудела. Тем не менее, после этого у нее начались проблемы с желчным пузырем, которые врачи объяснили как следствие диеты.

Малышева дала ответ на данное высказывание, отметив: "Обычно обострение жёлчного каменной болезни связано с голодом, когда желчный пузырь не сокращается". Диета же рассчитана на частые приемы пищи, поэтому телеведущая назвала специалиста некомпетентным.