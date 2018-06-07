Замена Жанне Фриске: Дмитрий Шепелев съехался с новой возлюбленной

Телеведущий не рассказывает о личной жизни, однако в его окружении всегда находятся желающие поделиться тайной информацией. По слухам, роман Дмитрия Шепелева и дизайнера Екатерины Тулуповой стремительно развивается.

СМИ сообщили о том, что у Шепелева появилась замена Жанне Фриске. Ранее о новых отношениях телеведущего уже появлялись слухи, а теперь их подтвердила подруга дизайнера Елены Тулуповой. Именно с Тулуповой Шепелев закрутил роман.

По словам подруги дизайнера, Шепелев уже съехался с новой возлюбленной. Телеведущий ездит с новой пассией отдыхать, они уже давно познакомили своих детей и явно счастливы вместе. Большую часть лета Шепелев и Тулупова провели в Италии, туда ведущий взял сына Платона, а дизайнер свою дочь.

Дмитрий Шепелев завел собаку породы ши-тцу. Пес такой же породы живет у Тулуповой, а телеведущий решил последовать примеру своей возлюбленной. Теперь, когда Шепелев съехался с дизайнером, пара заботится сразу о двух собаках. По слухам, Шепелев не торопится со свадьбой, хотя его сын, рожденный Жанной Фриске, хорошо воспринял «новую маму».