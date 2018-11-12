Квентин Тарантино впервые женился

Помолвка длиной в год закончилась для культового режиссёра первой в его жизни свадьбой.

Избранницей Квентина Тарантино стала израильская поп-певица и модель Даниэлла Пик. Согласно информации от издания The Independent церемония бракосочетания была закрытой, а прошла буквально 28 ноября в Лос-Анджелесе. Будущие супруги познакомились в 2009 году, когда Тарантино был в Израиле вместе с промоутером своего фильма «Бесславные ублюдки».

Примечательно, что этот брак является первым не только для 55-летнего режиссёра, но и для 35-летней Даниэллы Пик. Свою холостяцкую жизнь Тарантино объяснял всегда тем, что работа отнимала всё его время. На данный момент создатель таких культовых хитов, как «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Джанго освобождённый» и др. занимается съёмками фильма «Однажды в Голливуде», которые он приостановил буквально за несколько дней до свадьбы. Уже известно, что в новом фильме Тарантино участвуют такие большие звёзды, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и Аль Пачино. Премьера фильма ожидается в июле 2019 года.