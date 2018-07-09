"Мисс Москва" готова родить ребёнка королю Малайзии

22 ноября в Барвихе состоялась свадьба, между королём Малайзии- 45-пятилетним Мухаммедом V и 25-летней Оксаной Воеводиной, которая в 2015-ом году завоевала титул "Мисс Москва".

Как сообщает английское издание The Daily Mail, Оксана улетела в репродуктивную клинику в Германии. Инсайдеры утверждают, что король очень хочет детей, а от красивейшей "Мисс Москвы", уж тем более. Мухаммед V уже был женат, но развёлся, а детьми обзавестись так и не удалось.

Перед бракосочетанием с главой Малайзии, Оксана Воеводина приняла ислам и поменяла русское имя на мусульманское - Рихана. Не смотря на сильную любовь девушки к королю, королевой ей увы не стать, так как в стране существуют правила, допускающие к престолу только малазийцев.