Дженнифер Энистон посещала психотерапевта, чтобы пережить тяжёлый развод

Звезде сериала «Друзья» пришлось проходить длительный курс психотерапии после шестилетнего брака с Джастином Теру.

Как известно, февраль 2018 года начался с одного из самых громких событий в мире шоу-бизнеса. Популярная актриса Дженнифер Энистон официально рассталась с актёром Джастином Теру. Актёр известен, прежде всего, по ролям в фильмах Дэвида Линча и в психологическом триллере «Американский психопат», а также как сценарист для таких известных фильмов, как, например, «Железный человек 2».

До этого Энистон и Теру в один голос твердили, что расставание прошло легко. Однако, недавно журналисты из Daily Mail выяснили, что звезде сериала «Друзья» пришлось посещать сеансы психотерапии с целью забыть возлюбленного. Очевидно, что подтверждение лечения Энистон у психолога было необходимым, так как за время её отсутствия на публике слухи стали распространяться самые чёрные и противоречивые.

Ныне же стало известно, что актриса встретилась с другим своим бывшим возлюбленным Брэдом Питтом на вечеринке у Леонардо Ди Каприо.