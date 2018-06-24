Королевский подарок: Тина Канделаки купила сыну пентхаус за 100 миллионов рублей

У телеведущей есть двое детей: сын Леонтий и дочь Мелания. Для сына Тина Канделаки решила сделать роскошный презент, который представляет из себя элитные апартаменты.

По данным СМИ, Тина Канделаки купила пентхаус за 100 миллионов рублей. Источники утверждают, что роскошные апартаменты звезда телевидения купила еще во времена, когда была в браке с Андреем Кондрахиным. По информации, Канделаки купила жилье, площадь которого составила 340 квадратных метров.

Теперь же оказалось, что пентхаус Канделаки купила своему сыну. СМИ пишут, что в 2017 году телеведущая и журналистка переделала документы и сделала владельцем жилья Леонтия Кондратьева. Сын Канделаки получил королевский подарок и теперь является владельцем престижного жилья.

Сама Тина Канделаки, переписав на сына пентхаус, не осталась без жилья. У нее есть элитный особняк в поселке Шелестово. По всей видимости, теперь Канделаки окончательно переедет за город, чтобы ее сын смог вдоволь насладиться своими апартаментами. СМИ также указывают, что Канделаки стала гораздо больше зарабатывать, поэтому пентхаус за 100 миллионов рублей для нее не только королевский подарок сыну, но и удачная инвестиция на будущее.