Бывший бойфренд пытается вернуть Ольгу Бузову

Тимофей Майоров признался, что ему нравится одаривать певицу цветами, а также проявлять к ней знаки внимания. Он даже пришел поддержать ее на первое шоу в "Крокус Сити Холл", которое состоялось на прошлой неделе.

Известная 32-летняя российская исполнительница Ольга Бузова достигла небывалого успеха в карьере. О ней говорят и взрослые, и дети, а ее треки в медиаплеере iTunes после выпуска сразу занимают первые места. Тем не менее, головокружительный заработок не помог певице найти свою вторую половинку. Для этого она даже устраивала реалити-шоу "Замуж за Бузову", однако не смогла завязать крепких отношений ни с одним из парней.

Однако, как оказалось, охотников за ее сердцем всегда хватает. На сегодняшний день вернуть Бузову пытается ее бывший бойфренд Тимофей Майоров. Слухи подтвердили люди из его окружения. По их словам, молодой человек влюблен в нее и хочет вернуть былые отношения, и она не против с ним общаться. Тем не менее, певица до сих пор держит его на расстоянии, не подпуская близко.

Майоров говорит, что пока не может назвать свои отношения с ней романтическими, хотя сам совершенно не против, чтобы они превратились в нечто большее. Напомним, пара была вместе в 2009 году, причина расставания неизвестна.