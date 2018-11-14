Набирающего популярность рэпера GONE.Fludd ждут в Чите

Автор альбома "Суперчуитс" Александр Бузе, он же GONE.Fludd впервые выступит в клубе Читы, как сообщает официальное сообщество музыканта в "ВКонтакте".

Этот парень набирает популярность с баснословной скоростью, его тур олицетворяет собой масштабное путешествие, которое включает в себя более тридцати городов.

Не смотря на стремительный взлёт карьеры, музыкант все таки переборщил с таким количеством городов, так как в середине октября рэпер сообщил о перегрузе голосовых связок и отменил концерты во многих городах. Однако жителей Читы это тревожить не должно, 30 ноября GONE.Fludd выступит в этом городе. Концерт начнётся в 19.00 в клубе Calypso.