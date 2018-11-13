Лжечелентано колесит по России, проводя концерты

Известный двойник Адриано Челентано - Маурицио Швейцер проводит концерты в городах России. За один билет артист требует не меньше трёх тысяч рублей, а стоимость одного из самых дорогих составляет двенадцать тысяч.

Тур Маурицио проходит в честь восьмидесятилетия настоящего Челентано. Артист считает, что ему хорошо удаётся парадировать известного актёра и певца. Также думают и красноярцы, которые говорят, что голос и шарм один в один, как у Адриано.

Однако не все жители России так считают, так говорят только те, кто не видел настоящего Челентано. "Шоу, несомненно, отличное и динамичное, но ни голос, ни внешность не похожи", - таково мнение обывателей.