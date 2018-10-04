Цена славы: участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и сообщил стоимость «билета» в финал программы

Экс-участник популярной программы, выходящей на канале ТНТ, сообщил, что попасть в финал «Битвы экстрасенсов» можно, и даже особо не напрягаясь: необходимо «всего лишь» заплатить 450 тысяч рублей.

Информацией собеседник поделился при условии сохранения анонимности.

Информатор сообщил, что вложенные средства в дальнейшем окупаются и попадание в шоу гарантирует хороший заработок в будущем. И действительно — многие бывшие участники, финалисты и победители программы сейчас ведут свою «колдовскую» деятельность, занимаясь предсказаниями и целительством. Данный бизнес приносит баснословный доход, наживаясь на горе пострадавших людей.

Скандальное шоу «Битва экстрасенсов» впервые появилось на экранах телевизоров в 2007 году и в настоящий момент программа имеет 19 сезонов. «Битва» не раз была в центре внимания: её не один раз обвиняли в обмане российского зрителя, наигранности и постановках. В 2017 министерство образования и науки «удостоила» шоу антипремией за популяризацию лженауки.