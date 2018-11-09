Участница проекта "Холостяк" приняла участие в съёмках клипа Димы Билана

Победительница шестого сезона проекта "Холостяк" Дарья Клюкина снялась в клипе заслуженного артиста РФ Димы Билана. Видео попало в топ YouTube. Слухи о предстоящем выходе клипа с участием уральской модели на песню "Молния" просочились в СМИ еще в начале ноября.

Также стало известно, что помимо Клюкиной в клипе снялась финалистка того же сезона проекта " Холостяк" Виктория Короткова. Девушки, как и в популярной телепрограмме боролись вдвоём за сердце одного мужчины. Короткова и Клюкина спустя четыре месяца после окончания проекта, все таки стали подругами и закопали топор войны.

К слову клип получился на славу, как пишут зрители в комментариях YouTube, "очень позитивный и безумно смешной". Особую благодарность Дмитрию выразили за то, что благодаря ему, вновь появилась возможность увидеть полюбившихся многим участниц на экране.