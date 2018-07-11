Новый голливудский насильник: число жертв обвинивших Люка Бессона возросло

Не так давно в издании The New York Times вышло большое расследование о том, что Харви Вайнштейн - известный и успешный американский кинопродюсер, с 1990-х годов домогался молодых актрис и помощниц.

Не прошло и двух лет, как после Вайнштейна такое же обвинение посыпалось на талантливейшего французского режиссёра Люка Бессона. Женщины из окружения Бессона сообщили о домогательствах Люка в их сторону, однако это число стремительно растёт, буквально несколько дней назад это число не превышало и пяти, а сейчас уже девять. Сам режиссёр и его адвокат все обвинения отрицают. В любом случае, дело ещё не закрыто. Суд решит кто же всё таки лжёт, молодые напуганные девушки или всемирно известная звезда.