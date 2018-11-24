Дело по рэперу Хаски продолжается

21 ноября рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова задержали в Краснодаре за хулиганство и порчу чужого имущества. Уже на следующий день музыкант отбывал свои "законные" 12 суток.

Пока Дмитрий ждал освобождения из СИЗО, многие Российские исполнители пребывали в ужасе от происходящего. Оксимирон, Баста, Noize MC в поддержку молодого музыканта организовали и провели концерт c названием "Я буду петь свою музыку". Также и другие известные в музыкальной индустрии личности, например Илья Прусикин (группа Little Big), посвятили Хаски огромные посты поддержки в своём Instagram, а Сергей Шнуров (группа Ленинград) и вовсе сочинил для рэпера стихи.

Сам Дмитрий Кузнецов заявил, что все деньги от концертов в его поддержку будут отправлены в правозащитное объединение "Агора", издание "Медиазона" и организацию "Открытая Россия".