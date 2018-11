5-летние близнецы Максима Галкина и Пугачевой зачитали рэп о семейных проблемах

View this post on Instagram

Гарику и Лизе понравилось выступление юного рэпера в одном из выпусков «Лучше Всех!» и они увлеклись рэп-импровизациями. Вот как это выглядит 😂 Сами сочиняют - сами читают - самим нравится - всё в традициях рэпа. #рэпуемпонемножку #гарригалкин #елизаветагалкина