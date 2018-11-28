5-летние близнецы Максима Галкина и Пугачевой зачитали рэп о семейных проблемах

5-летние дети Галкина и Пугачевой Гарри и Лиза записали видео, в котором они зачитали рэп со своим выдуманным текстом. Его можно посмотреть в Инстаграме их отца Максима, который недавно решился стать блогером.

Гарри и Лиза вдохновились на рэп-исполнение после недавнего выпуска передачи «Лучше всех!», где героем эфира для них стал юный рэп-исполнитель. К слову, Максим Галкин является телеведущим этого шоу. Он же и поведал о новом увлечении его детей в своем микроблоге. «Сами сочиняют, сами читают, самим нравится — все в традициях рэпа», - написал Максим в описании публикации.

Своей работой брат с сестрой показали, насколько они талантливые и разносторонние. Близнецы читают свои куплеты по очереди, начиная с Гарри. Каждый куплет небольшой, за то эмоциональный. Подписчики Максима Галкина шутят, что дети выдали все семейные тайны. В одном из куплетов, Лиза зачитала строки, в которых она рассказывает, что мама Алла не ночует дома. Также она высказалась, что скучает и хочет домой. Гарри зачитал о том, что он расстроился из-за отказа ему в покупке мотоцикла.

Стоит отметить, что Максим Галкин также пробовал себя в качестве рэпера. Телеведущий дважды участвовал в рэп-баттлах, среди которых на одном он соревновался с Бастой.

Кроме рэп-импровизации, дети успели выделиться своими знаниями французского языка. Алла Пугачева и Максим Галкин пока не делают предположений о их будущей профессии. Однако фанаты заметили талант близнецов на сцене и пророчат им дальнейший успех.