Лобода продемонстрировала необычное упражнение для разогрева связок

Певица Светлана Лобода вновь чувствует себя хорошо. Своим видео в Инстаграме она показала, что здоровье ее нормализовалось и она готова снова петь на сцене.

В середине октября певицу госпитализировали во время одной из своих репетиций. Врачи ей сделали операцию на почке, после чего она проходила курс реабилитации. Свои переживания по поводу отмены концертов Лобода высказала в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Тогда она пообещала всем, что будет беречь свое здоровье, чтобы не допустить подобных инцидентов. Кроме того, артистка рассказала о своем «необыкновенным» наставнике по вокалу, которая знает множество методик.

На видео, которое Светлана опубликовала в своем микроблоге, артистка разогревает свои связки перед репетицией. Зритель может увидеть, как Лобода дышит «по-собачьи» в такт аккомпанементу. «Дыши, Светик, дыши. За 15 мин до», - описание к публикации от Лободы.

Поклонники оставили позитивные комментарии и назвали певицу «трудоголиком». Они отмечают, что это «смешно», однако «не все звезды так смогут».