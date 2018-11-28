Андрей Разин опубликовал фото "настоящей" любви Аллы Пугачёвой

Настоящие чувства Алла Пугачёва испытывала только к своему первому мужу Миколасу Орбакасу. С таким заявлением выступил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

В этот раз продюсер поделился с подписчиками в Instagram архивным чёрно-белым фото 1970 года, на котором Пугачёва лежит на диване рядом со своим, на тот момент, супругом, цирковым артистом Миколасом Орбакасом. В руках у Примадонны открытая книга. Разин оставил подпись к снимку, в которой утверждал, что «поистине знает правду». Он отметил, что это был единственный мужчина, которого она «любила как женщина, по-настоящему». Кроме того, общую дочь Пугачёвой и Орбакаса, Кристину, продюсер назвал самой любимой дочерью певицы.

Ранее Разин опубликовал фото Примадонны, на котором она сидит в компании знакомых, держа в руках сигарету. Продюсер резко осудил пристрастие певицы к курению и заявил, что из-за этого она превратилась в «посредственную певицу».

После тяжёлой болезни Алла Пугачёва снова вернулась к активной деятельности и даже выступила на дне рождения Ольги Крутой. Некоторые поклонники сошлись во мнении, что такое быстрое выздоровление может быть связано с нежеланием певицы отдавать наследство.