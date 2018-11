Андрей Разин опубликовал фото "настоящей" любви Аллы Пугачёвой

View this post on Instagram

Редкое фото Аллы Пугачевой и её первого супруга Миколаса Орбакаса(1970 г). Я поистине знаю правду. Это был единственный мужчина, которого она любила как женщина по-настоящему, от которого она родила самого любимого своего ребёнка -дочь Кристину.