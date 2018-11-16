Брюс Спрингстин сообщил о своей борьбе с психическими расстройствами

Американский рок- и фолк-музыкант и автор песен Брюс Спрингстин рассказал, что после своего первого нервного срыва в 1982 году, ему часто приходится сталкиваться с психическими расстройствами.

69-летний Брюс Спрингстин не первый артист, который делится правдой о своём здоровье. О психических проблемах легендарный рокер рассказал в новом интервью журналу Esquire. Первый нервный срыв, произошедший в 1982 году, был связан с работой над шестым диском. В тот раз музыкант получил настолько сильное потрясение, что до сих пор сталкивался с его последствиями. И теперь ему приходится принимать мощные лекарства, позволяющие контролировать настроение. Как показывает карьера Спрингстина, таблетки ему действительно помогают.

16 декабря стриминговый сервис Netflix покажет фильм «Bruce Springsteen on Broadway Netflix show», посвящённый шоу Брюса Спрингстина на Бродвее. Ранее в сети появился трейлер фильма. На два дня раньше премьеры выйдет саундтрек к шоу, как передаёт «Би-би-си».

Само шоу музыканта стартовало в октябре 2016 года в Нью-Йорке, во время которого артист не только исполняет свои знаменитые хиты, но и делится некоторыми личными подробностями из жизни, например, непростыми взаимоотношениями с отцом. Ожидалось, что шоу будет длиться 6 недель, но зрители восторженно приняли его, поэтому было принято решение продлить его до декабря 2018 года.