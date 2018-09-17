Экс-участника "Дома-2" будут судить по трем уголовным статьям

Экс-участник скандального телепроекта «Дом-2» Роман Карамышев предстанет перед судом за избиение жены и публикацию ее интимных фотографий в Сети, а также за изготовление порнографии.

О грядущем судебном разбирательстве сообщили в пресс-службе городского суда Борисоглебска в Воронежской области. 30-летнего мужчину обвиняют в совершении трех уголовных преступлениях в отношении бывшей жены: причинении средней тяжести вреда здоровью, незаконной публикация ее личных интимных фото и распространении в СМИ и интернете порнографических материалов.

Публикуя «пикантные» фото своей жены, Роман хотел таким способом ей отомстить.

Отмечается, что процесс по делу может проходить в закрытом режиме, ведь дело связано с личной тайной.

Роман Карамышев появился в периметре скандального телешоу в феврале этого года. При знакомстве с ребятами и ведущими он рассказал, что имеет высшее экономическое образование, занимается спортом и увлекается гидроциклами и квадроциклами. Имеет свой бизнес, машину и дачу. На проекте он хотел найти спокойную и рассудительную жену и надеялся, что ей станет Ольг Жарикова. В итоге парень не смог завоевать девушку и через 24 дня ушел за ворота и вернулся в свой родной город.