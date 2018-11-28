В Москве задумали создать граффити в честь Губки Боба

Граффити с Губкой Бобом Квадратные Штаны может появится на одной из московских стен. Об этом сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он отметил, что «это очень интересная идея». Граффити будет создано в память о создателе вселенной Губки Боба Стивене Хилленберге, который умер 27 ноября. Герасимов также сказал, что если подобное предложение поступит из Союза художников, то оно будет рассмотрено в комиссии при Москомархитектуре, так как именно это ведомство отвечает за внешний облик города. Позже депутат добавил, что в этом вопросе важно учесть мнение жителей столицы, а мест для граффити в Москве более чем достаточно.

Если инициатива будет одобрена, для мастеров будет объявлен конкурс, где они смогут предложить собственные варианты изображения. Первый эпизод мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» показали в 1999 году на американском телеканале «Nickelodeon». Сериал считается рекордсменом «Nickelodeon» по продолжительности показа. Главные герои мультфильма живут на дне Тихого океана в вымышленном городе Бикини-Боттом.

Настоящая слава пришла к персонажу Губка Боб только после начала показа второго сезона сериала. За короткое время он приобрел огромную армию фанатов по всему миру. На данный момент создано 250 серий (12 сезонов), которые транслировались в 60 странах. Кроме того, в 2004 году вышел полнометражный фильм о данном персонаже «SpongeBob SquarePants: The Movie», а в 2015 году вышло продолжение - «Губка Боб в 3D».

Напомним, Стивен Хилленберг умер 27 ноября 2018 года в возрасте 57 лет от бокового амиотрофического склероза. Персонажи его сериала являются представителями морской фауны потому что Стивен Хилленберг начал создавать мультфильмы и рисунки на тему жизни обитателей морского дна еще когда преподавал морскую биологию в Океанографическом институте. Позже он оставил преподавательскую деятельность и посвятил свою жизнь мультипликации.