Свадебный подарок Волочковой может стать угощеньем на столе Алибасова

Продюсер решил зажарить бойцовского петуха, подаренного балериной.

Анастасия Волочкова редко показывает подарки, которые дарит близким для себя людям. Но в честь свадьбы Бари Алибасова балерина приберегла особый презент, который прекрасно подошел к взаимоотношениям звёзд. Своим презентом Волочкова отметила не только важное событие в жизни близкого друга, но и отомстила ему за выходки в прошлом.

Несколько лет назад Бари Алибасов подарил Анастасии козлика, который несколько дней жил в её доме. В последующем балерина решила сдать животное в небольшой зоопарк, и больше не вспоминала о его существовании. Но именно петух должен был стать своеобразной «местью» для известного продюсера. Однако Алибасов быстро нашёл выход из ситуации и смог вызвать возмущение балерины. Продюсер предложил приготовить подарок и подать его в виде угощения на стол. Подобное отношение к животному удивило Анастасию, которая поспешила выразить своё недовольство в социальной сети.

Поклонники Волочковой отметили, что она и Алибасов прекрасно дополняют друг друга своим поведением, и рекомендовали присмотреться к продюсеру в качестве любовника. Также они уверены, что жизни петуха ничто не угрожает.