Поклонники обвинили Диму Билана в утрате связи с реальностью

Популярный российский певец Дима Билан в социальных сетях ведет себя очень активно и старается держать поклонников в курсе всего, что с ним происходит. Однако последний снимок и подпись к нему вызвали у фанатов недоумение.

Негодование и обвинения связаны скорее не с опубликованным снимком, а с подписью, которую артист оставил под ним. Билан указал: «Снова дожди!!! Ну, слегка подмороженные)) с первым убедительным снегом!» Ясно, что певец про решил так пошутить, назвав снег подмороженным дождем. Однако не все поклонники оценили юмор Дмитрия. Многие подумали, что это явная ошибка, и начали указывать на нее в своих комментариях, сопровождая их ироничными и колкими замечаниями. «А где дожди?! Вроде снег всю неделю. И так хорошо выпал, даже сугробы наметились!».

На самой фотографии Дима Билан демонстрирует новую парку. Сам артист уверен, что она ему очень идет. Однако интернет-пользователи ухватились за подпись и ничего не замечают, кроме нее, считая, что певец витает в облаках и не видит, что на улице происходит.

Напомним, ранее стало известно, что Дима Билан стал заслуженным артистом России. Это звание он получил 14 ноября за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.