Максим Фадеев объявил о старте кастинга в SEREBRO

SEREBRO ждёт полное перерождение.

На своей странице в «Инстаграм» Максим Фадеев рассказал о старте кастинга в группу SEREBRO. Видимо, продюсеры устали от прослушивания бездарных солисток и решили устроить онлайн-кастинг. Для того, чтобы принять в нём участие, достаточно сохранить видео с исполнением любой песни и поставить под ним хештег #serebrocasting Подробная информация об условиях отбора есть на официальном сайте проекта.

На фотографии изображены три солистки, и фанаты сразу начали спорить, действительно ли Максим Фадеев полностью поменяет состав группы. Лейбл MALFA подтвердил эту информацию на официальном сайте: «Группа SEREBRO - это триединство», и певицы не могут выступать в неполном составе, поэтому SEREBRO ждёт полное перерождение. Приём заявок продлится до 4 декабря, после чего будет объявлен второй этап кастинга.

Подписчики сразу начали возмущаться по поводу критериев отбора: «Посмотрела инфу по хештегу... что только не постят... Люди, вы серьезно???», «До свидания, SEREBRO».