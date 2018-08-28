Никита Пресняков показал кулинарное достижение жены Алены

Модель накормила внука Аллы Пугачевой изысканным блюдом из бататов. Певец похвастался шикарным ужином в Instagram.

Алена Краснова показала себя не только красавицей, но и умелой хозяйкой. Никита Пресняков опубликовал фотографию тарелки, на которую жена выложила свое очередное кулинарное достижение. Помимо батата, в блюде можно различить зеленый лук и сладкий перец. Рядом Алена разместила два ломтика сыра, половинки огурца и порезанные листья салата. Видимо, Никите Преснякову не приходится голодать с таким талантом супруги.

Напомним, пара поженилась летом 2017-го. До этого молодые люди встречались около четырех лет. Теперь Алена заботится о доме, пока Никита Пресняков добивается популярности для своей группы MULTIVERSE. Не так давно коллектив выпустил свой первый альбом "Beyond".