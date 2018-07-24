Элтон Джон отменил концерты во Флориде из-за воспаления уха

Британский певец Элтон Джон отменил концерт в американском штате Флорида за несколько минут до его начала. Об этом в Twitter сообщала площадка «Эмвей», где должно было состояться выступление музыканта.

Помимо этого в сообщении сказано, что концерт певца, запланированный на 28 ноября, будет также отложен в связи с рекомендациями врача. О том, что Элтон Джон не выйдет на сцену, стало известно в тот момент, когда зрители уже заняли свои места в концертном зале «Эмвей» (англ. Amway) в Орландо. Причиной отмены концерта стало инфекционное воспаление уха.

Организаторы подчеркнули, что новая дата концерта будет объявлена чуть позже.

Концерты музыканта в США должны были состояться в рамках прощального трехлетнего мирового турне Yellow Brick Street, в ходе которого Элтон Джон даст триста концертов на пяти континентах. Музыкант объяснил свое решение уйти со сцены тем, что хочет проводить больше времени со своими сыновьями. Напомним, у певца двое сыновей, рожденных суррогатной матерью: Захарий и Элайджа.

Однако Джон отметил, что, несмотря на прекращение гастролей, он не перестанет заниматься музыкой.

Элтон Джон – британский певец, пианист, композитор и радиоведущий, кавалер ордена Британской империи. За всю свою 50-летнюю карьеру Элтон Джон продал более 300 миллионов пластинок. Певец занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone.