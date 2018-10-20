Опубликован новый трейлер российской драмы "Спасти Ленинград"

В Сети появился расширенный новый трейлер российской военной драмы «Спасти Ленинград». Ролик был опубликован на официальном YouTube канале компании Universal Pictures Russia.

Первый трейлер, длительностью чуть более одной минуты, появился на просторах интернета еще в сентябре. Новый расширенный вариант длится две с половиной минуты. В него добавили диалоги актеров и панорамные кадры.

Премьера фильма запланирована на 31 января 2019 года и приурочена к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады. Напомним, город находился в немецкой блокаде 872 дня и был освобожден советскими войсками в январе 1944 года. Блокада Ленинграда стала одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны.

Действие картины, основанной на реальных событиях, происходит в сентябре 1941 года. Влюбленная молодая пара Костя и Настя на барже покидают блокадный Ленинград, однако ночью корабль попадает в шторм и терпит бедствие. Самое страшное, что первыми на месте крушения оказываются немецкие самолеты.

Режиссером, автором сценария и продюсером ленты выступил Алексей Козлов. В картине снялись Андрей Миронов-Удалов, Мария Мельникова, Гела Месхи и другие. Музыку к фильму написал композитор Юрий Потеенко, а постановщиком трюков стал Сергей Головкин.