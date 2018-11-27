Волочкову хотят отправить в психбольницу после видео с танцами в костюме курицы

Волочкова выложила в социальную сеть видео, где она надета в костюм курицы. На первый взгляд, это было юмористическое видео, однако ее подписчики уверены, что она страдает психическим заболеванием.

Популярная российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова закрутила роман с неким молодым человеком, однако показывать его публике она не решилась. Прошлой ночью звезда балета выложила фотографию в своем микроблоге, где она позирует на фоне падающего снега, и подписала его: «Глазами любимого».

Поклонники стали писать комментарии к фото с просьбами показать ее возлюбленного, но в ответ она опубликовала странное видео, в котором Анастасия, облачившись в ярко-желтый костюм, стоит посреди проезжей части и дурачится в снегу. В ролике она танцевала, махала руками и пела песню со словами: «Цып-цып-цып, мои цыплятки, цып-цып-цып, мои котятки, вы пушистые комочки, мои будущие квочки». Пока она исполняла песню, появилась мужская спина.

Стоит отметить, что большинство ее фанатов положительно отреагировали на новую публикацию, высказав о том, что только у нее на странице можно от души посмеяться. К сожалению, не все подписчики также радужно приняли видео. Некоторые написали, что адекватная женщина не станет вести себя таким образом и посоветовали ее принудительно отправить на проверку в психиатрическую больницу. Также было мнение, что танцовщицу сильно напоил ее любимый.