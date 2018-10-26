Глюк’oZа со своей старшей дочерью привели поклонников в восторг

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’oZа, опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram совместное фото со старшей дочкой Лидой. Фанаты восхитились внешностью и мамы, и 11-летней девочки.

Известно, что Глюк’oZа замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Супруги воспитывают двух дочерей: 11-летнюю Лиду и 7-летнюю Веру. Несмотря на это, певица старается не афишировать свою семейную жизнь и фотографии дочерей в профиле появляются редко. Однако накануне звезда решила сделать исключение. Она опубликовала снимок, где запечатлена сама Глюк’oZа и ее старшая дочка.

Поклонники певицы пришли в восторг от того, как выглядит 32-летняя мама двоих детей. Многие написали, что Глюк’oZа настолько хорошо следит за собой, что ее вполне можно принять за старшую сестру Лиды. При этом относительно самой дочери фанаты отметили, что девочка уже очень повзрослела с тех пор, как певица показывала ее в последний раз.

Не секрет, что Наталья Чистякова-Ионова действительно много внимания уделяет уходу за собой. В качестве награды за нелегкий труд она имеет отличную фигуру, а потому совсем не стесняется носить открытую и облегающую одежду, а также публиковать в интернете фотографии в ней. Сама артистка не раз отмечала, что, как и любой женщине, ей нравится получать комплименты, поэтому она лишь подчеркивает свою красоту.