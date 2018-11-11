Тысячи человек эвакуировали из вокзала и 12 ТЦ Москвы после звонков о бомбах

Неизвестные практически одновременно сообщили о минировании заведений по всему городу. Об этом СМИ сообщают источники в экстренных службах столицы.

28 ноября в Москве прошла серия анонимных звонков о бомбах. Все началось с трех торговых центров: "Город", "Горбушкин двор" и "Вива". Позднее количество вероятно заминированных ТЦ увеличилось до 12. В их число попали здания "Атриума", "Мегаполиса", "Цветного", "Капитолия", "Мегаполиса", "Звездочки" и "Электроники на Пресне", а также "Гагаринского". Вдобавок, аналогичное сообщение поступило относительно Киевского вокзала.

По указанным адресам прибыли сотрудники МЧС и правоохранители. Последние подключили кинологов с собаками, которые ищут следы взрывчатых веществ. Вместе с тем из зданий эвакуировали более 4 тысяч человек. Интерфакс приводит данные экспертов о том, что час простоя для ТЦ равен около 100 тысяч долларов убытка.

Вполне возможно, в Москве происходит новая волна ложных звонков о взрывах. Подобное в 2017 году приобрело массовый характер по всей России.