Корчевников подался в религию, чтобы замолить свои гомосексуальные связи - подписчики

Завидный холостяк впервые замешан в секс-скандале.

В анонсе передачи «Судьба человека» ведущий, выслушав трагическую историю личной жизни актёра Дмитрия Щербины, практически передумал связываться с женщинами. Герой сериала «Кадеты» создаёт впечатление спокойного, порядочного парня с чистой репутацией. А в тихом омуте, как известно, черти водятся. Вот так и Ксения Собчак заметила в ситуации с Корчевникова подвох. Она прокомментировала поведение Бориса в своём телеграмм-канале: «А Борис до этого жениться собирался? Хах. Можно ещё Мише Прохорову показать». То, что артистка намекала на нетрадиционную ориентацию актёра, разъяснил канал «Двойная сплошная»: «Ксюша устроила аутинг Бориса Корчевникова». Здесь тоже написали, что актёр подался в гомосексуальные связи.

Догадливые подписчики сразу заметили несколько фактов, подтверждающих гомосексуализм Корчевникова. Во-первых, он всегда тщательно скрывал свою личную жизнь, во-вторых, с 21 года парень приблизился к религии, будто замаливая свои похотливые желания. Фанаты подняли шум на странице в Instagram Бориса: «Борис, а что про Вас Собчак говорила?», «По-моему, этот святоша, конкретно выпивает», «Когда ж он успел столько нагрешить?», «Боря что за х****, ты же говорил что ты гей».