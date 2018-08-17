Волочкова занялась "серьезной книгой" и "грандиозным проектом"

Балерина не желает оставлять творчество ради беззаботной пенсии. Об этом она пишет на странице в Instagram.

Судя по новому посту в социальной сети, Анастасия Волочкова стремится расширить свою нишу в истории России. Звезда отметила, что её достижений вполне хватает для роскошной жизни и интересных мемуаров. Однако танцовщице хочется выпустить "серьезную книгу", к написанию которой она приступила накануне. Вместе с литературной деятельностью Анастасия Волочкова не оставляет балетную и вокальную карьеру, а также готовит "грандиозный проект", детали которого пока сохраняет в тайне.

Немногим подписчикам идея с книгой пришлась по душе. Некоторые пользователи Instagram пришли к выводу, что её произведение станет "мемуарами гейши". А потому призвали не тратить время на потенциально низкокачественный продукт. В то же время, некоторые загорелись желанием прочитать подробности сексуальных похождений артистки. Стоит напомнить, что в наследии Анастасии Волочковой уже есть автобиографическая книга под названием "Я и бал".