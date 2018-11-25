Владимир Машков вернется в кино с новой ролью

Народный артист России, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков сыграет в кино миллиардера, который неожиданно потерял все свое состояние и оказался в очень трудной жизненной ситуации. О своей новой непростой работе артист рассказал в интервью изданию «Известия».

Грядущий фильм будет носить название «Миллиард». По сюжету герой Машкова внезапно лишается своего состояния, в результате чего бывший миллионер должен вести достаточно аскетичный образ жизни. Одновременно с этим у него обнаруживается много взрослых наследников, с которыми он раньше практически не общался.

Единственный способ вернуть себе прежнее состояние — это добраться до Монте-Карло, где в его банке хранится документальное доказательство того, что деньги действительно принадлежат ему. Однако этот документ нельзя забрать просто так, и отец предложил своим детям, которые не достигли особых успехов в жизни, крупную сумму денег за ограбление его же собственного банка. Для этого всем героям приходится вынужденно объединиться и стать настоящей семьей.

Машков признался, что вжиться в роль ему помог жизненный опыт и знакомства с весьма обеспеченными людьми, а также отцами многодетных семейств. Также Владимир Львович отметил, что «богатство — это далеко не вся жизнь, и оно не может гарантировать свободу и безопасность».

Напомним, что вчера артист отметил 55-летие. Свои поздравительные телеграммы выдающемуся актеру и режиссеру направили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.