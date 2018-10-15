Дочь Дмитрия Маликова восхитила пользователей своим элегантным образом

Дочь известного певца Стефания Маликова обновила свой Instagram-профиль, опубликовав новый снимок, где предстала перед поклонниками в шикарном элегантном костюме. Подписчики девушки пришли в восторг.

Стефания Маликова раньше часто становилась объектом для критики. Сейчас же девушка все реже сталкивается с негативом в свой адрес. Ей всего 18 лет, она учится в престижном университете России. При этом пользователи нередко упрекают дочь Маликова в том, что она ведет праздный образ жизни и пытается выглядеть старше своих лет.

Однако под новой фотографией негатива не нашлось. Напротив, девушка буквально восхитила поклонников своим новым образом. Она позирует в строгом костюме, рекламируя шампунь для волос. Стефания подписала снимок: «Может быть, она родилась с этими волосами, а, может…»

Пользователи наперебой принялись отпускать в адрес дочери Дмитрия Маликова комплименты по поводу ее волос и внешнего вида в целом. «Стефания, Вы такая элегантная девушка», «Какой красивый цвет волос!», «Стефания, отрастите ваши волосы. Они слишком красивые, чтобы их красить и стричь», - пишут восторженные фанаты. Правда, среди множества приятных слов нашелся один человек, кому пришелся не по вкусу образ девушки: «Зря отфотошопили, совсем не гармонично теперь смотрится».