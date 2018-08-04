После победы на "Битве экстрасенсов" яркая Джулия Ванг резко начала стареть

Победительница 15-го сезона программы «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг запомнилась телезрителям, как сексуальная блондинка и ярким макияжем и красивыми нарядами. Однако, после передачи 37-летняя женщина стала меняться до неузнаваемости.

В ее микроблоке можно увидеть фотографии ее обновленного имиджа. На них заметно, что Джулия отрезала себе волосы, перестала наносить макияж и носит мужскую одежду. Также она очень сильно похудела. Фолловеры пишут, что скорее всего, Ванг чем-то больна.

В «Битве экстрасенсов» участница уверяла, что она не является человеком, а в ее теле находиться Дух Хаоса. Напомним, что после победы Джулия Ванг объявила о том, что больше не связывается с магией. Теперь женщина не гадает, не консультирует и не проводит никаких магических обрядов. Сегодня на своей странице в Инстраграме Джулия публикует свои любимые кулинарные рецепты.