Sony снимет фильм про Женщину-паука

Всех поклонников вселенной Человека-паука ждет неожиданный сюрприз. Кинокомпании Sony Pictures намерена выпустить фильм о персонаже Marvel Женщине-пауке, которая раньше появлялась только в комиксах и мультсериалах.

Образ Человека-паука за все время своего существование претерпел очень много внешних изменений - менялись актеры, корректировалась сюжетная линия, изменялась даже расовая принадлежность Спайдермена.

В Sony уже неоднократно заявляли, что хотят снять как можно больше картин, где главными супергероями будут женщины. Уже известно, что режиссером и автором сценария выступит Бек Смит, а исполнительным продюсером проекта станет Эми Паскаль. Возможно в создании картины также примут участие Ави Арад, Кристофер Миллер и Кристина Штейнберг.

Новый фильм расскажет о приключениях Гвен Стейси (Гвен-паук), которая появится в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные», премьера которого запланирована на 27 декабря 2018 года.

Гвен Стейси впервые появилась в Marvel Comics в 2014 году как второстепенный персонаж, однако она настолько всем понравилась, что в 2015 году было объявлено о запуске отдельной серии для Женщины-паука. Стейси обладает схожими способностями со Спайдерменом, которые включают в себе прилипание и лазанье по стенам, шестое чувство опасности и возможность поднимать груз весом примерно 10 тонн. Напомним, что в Сети уже появился второй трейлер мультфильма с чернокожим Человеком-пауком.

Также некоторые ранее СМИ сообщали, что актер Джаред Лето, сыгравший Джокера в фильме «Отряд самоубийц», снимется в спин-оффе по «Человеку-пауку».