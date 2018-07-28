Готовьте беруши: Ольга Бузова записала новый хит

Широкоизвестная певица, актриса, ведущая проекта «Дом-2» и светская львица Ольга Бузова выпустила очередную песню.

Фанаты Бузовой уже успели оценить новый хит и не все её поклонники рады, что певица продолжает свою вокальную деятельность.

На своей странице в Instagram Ольга поделилась своим разговором с хореографом, где речь шла о том, что после репетиции она поедет записывать новую песню. После этого Бузова выложила записей в историю Instagram, где она занималась записью очередной «бомбы». Также в соцсеть Певица выложила фото своей персоны в наушниках из студии MilkMusic с подписью «Вы знаете, как лучше???? Новая песня – done. Быстрая, танцевальная, как вы и просили. Кайф». Мнения комментаторов разделились: одна половина радовалась творческим успехам Ольги, а вторая негативно отнеслась к новости о записи очередной песни Бузовой: «Новые песни как грибы. Трали-вали и песня....», «Голоса нет как бы, мозг ваш будет разрывать», «Очередной бред наверно! Как же быстро пишутся песни без смысла», «Редактируя свой голос... Бузова проси, чтобы фонограмму делали громче, а музыку тише, а то даже никогда не было понятно о чем ты поешь».