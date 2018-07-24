Дэвид Бекхэм подвергся критике за поцелуй из-за поцелуя с дочкой

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм подвергся возмущенным и гневным нападкам со стороны фанатов. Причиной послужил поцелуй с 7-летней дочерью известного спортсмена. Многим не понравилось, что мужчина поцеловал ребенка в губы.

На днях знаменитый футболист обновил свой аккаунт в социальных сетях, опубликовав снимок со своей 7-летней дочерью. Однако фотография вызвала неоднозначную реакцию у поклонников спортсмена. В кадре запечатлен отец, который целует свою маленькую дочку в губы. Очень многие фанаты выразили свое негодованиеи раскритиковали поступок мужчины, в особенности те, кто является родителями. «Она же твоя дочь! Зачем ты целуешься с ней в губы?», «Это выглядит как-то неправильно», - выражали свое искреннее недоумение подписчики.

Однако нашлись и те, кто абсолютно спокойно отреагировал на поцелуй между папой и девочкой, встав на защиту спортсмена. Со временем их оказалось большинство. Они отметили, что это выглядит очень мило и нежно. «Это совершенно невинно, и это его ребенок. Хватит обвинять Бекхэма непонятно в чем!» - ратовали в поддержку Дэвида фанаты.

Напомним, футболист уже почти 20 лет состоит в браке с солисткой популярной группы Spice Girls Викторией Бекхэм. Пара имеет четырех детей -19-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 13-летнего Круса и семилетнюю Харпер. Родители стараются занимать детей всем, чем только можно. Девочка в настоящий момент ходит на занятия по танцам, рисует и весьма интересуется дизайном.