Звезда "Турецкого гамбита" Ольга Красько стала жертвой мошенников

Актрису Ольгу Красько обманули интернет-мошенники. Она решилась на покупку дорогостоящего телефона в сети. Но когда девушка перевела мошенникам деньги, они заблокировали ее и не позволили выйти с ними на связь.

Как рассказала Ольга, она захотела приобрести мобильный телефон известной марки и начала смотреть предложения в интернете. Вскоре она обнаружила, что на одном из сайтов цена на устройство существенно ниже, чем на остальных. Девушка заинтересовалась предложением и связалась с продавцами.

Злоумышленники тут же перезвонили покупательнице. Актриса проявила излишнюю доверчивость, так как после разговора мошенники попросили Красько перевести деньги на их карту. Она тут же согласилась. Однако осуществив перевод, девушка поняла, что ее номер заблокирован, а связаться с продавцами она не может. Актриса обратилась в полицию.

Представители правоохранительных органов провели расследование и задержали злоумышленников. Не так давно прошел суд. Ольга давала показания в судебном заседании. Девушка рассказывает: «Мне даже сейчас забавно вспоминать. Я здесь просто потому что, ни разу не была в суде. Это некий даже актерский опыт, наблюдения, как это бывает. Вот за людьми, которые здесь серьезно относятся к делу». Выяснилось, что в сети больше сотни обманутых клиентов. Однако стражи порядка не имеют пока что ресурсов, чтобы бороться со всеми злоумышленниками, поэтому призывают граждан проявлять осторожность.