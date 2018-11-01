Страшный двойник Анджелины Джоли ужаснула мир зелеными волосами
Девушка, которая пережила полсотни пластических операций, чтобы походить на Анджелину Джоли, снова удивила фанатов.
Страшный двойник Анджелины Джоли, так девушку прозвали пользователи Сети, в очередной раз ужаснула мир очередными преображениями в своей необыкновенной внешности. На этот раз Сахар Табар из Ирана примеряла на себе парик с длинными зелеными волосами. Поклонники все-равно в девушке увидели голливудскую актрису и были впечатлены внешним подобием женщин.
Напомним, что Сахар Табар однажды заявила, что у нее было 50 операций, которые и превратили её в двойника Анджелины Джоли. Также для ещё большего эффекта знаменитая модель не пренебрегает различными фоторедакторами, чтобы её черты лица ещё больше напоминали известную киноактрису.