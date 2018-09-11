Вчера самый титулованный российский кинорежиссер Никита Михалков дал интервью Юрию Дудю для его YouTube канала «вДудь». Почти два часта разговор шел в основном о кино, но также Михалков рассказал о дружбе с Путиным, отношении к гомосексуалистам и о том, почему он считает сериал «Домашний арест» лучшей картиной 2018 года.

Интервью было записано без перерывов и выложено в YouTube без монтажа. Это было единственным условием, на котором Михалков согласился на интервью. Режиссер пояснил, что он не хочет, чтобы его высказывания исказили, поменяв предложения местами.

По поводу «Домашнего ареста» Никита Сергеевич отметил, что это гениальная работа в стиле Гоголя на современный лад, и он даже позвонил автору сценария проекта Семену Слепакову с поздравлениями.

Кроме того, он рассказал, как должна была выглядеть финальная сцена фильма «Раба любви», измененная при монтаже.

Отвечая на вопрос ведущего о гомосексуализме, Михалков ответил, что он их не любит, но их уже «не переделать». Также он добавил, что спокойно отнесется к тому, что его внук вдруг решит совершить камингаут.

Слухи о своей гомосексуальности режиссер назвал полезными. «Это выгодно. И очень удобно. Я абсолютно этому не сопротивляюсь», – добавил Никита Сергеевич.

Михалков также вспомнил, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным, когда он еще работал в администрации Кремля. По словам режиссера, его пригласили в Кремль и задали очень странный вопрос - "Действительно ли он собирается баллотироваться в президенты?" Режиссер ответил, что нет. Так и состоялось знакомство. Он назвал Путина «верным» другом и добавил, что именно поэтому у того много друзей детства.

Режиссер также высказался о своей профессиональной стихии - российском кино. Он похвалил драму «Движение вверх», а свой военный блокбастер «Утомленные солнцем 2», который провалился в прокате восемь лет назад и получил массу негативных отзывов, назвал его «великой картиной», а сцену взрыва цитадели в конце «гениальной». Он отметил, что эту картину еще ждет оглушительный успех. Она просто вышла раньше того времени, когда ее смогут понять и оценить. Также Никита Сергеевич отметил, что «Эта картина не попадает в тех, кто ***** (ничего) не знает про историю войны».

Также Михалков высказался о критике в своей адрес со стороны российского видеоблогера и обозревателя кинофильмов Евгения BadComedian. Он назвал его умным и самодостаточным человеком, вызывающим уважение.

Отвечая на «коронный» вопрос Дудя – "Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?", Михалков задумался и ответил: «Надо к нему съездить».

Никита Михалков – советский и российский кинорежиссер, актер и продюсер. Режиссер фильмов «Раба любви», «Очи черные», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Сибирский цирюльник», «12» и многих других. За фильм «Утомленные солнцем», где он выступил в качестве режиссера и сыграл роль комбрига Котова, Никита Сергеевич был удостоен премии «Оскар». Впервые сыграл в кино в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Позже блистал в картинах «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, «Статский советник» и «Вокзал для двоих». Этот список можно продолжать бесконечно.