Экс-участница «Дома-2» рассекретила имя новорожденного сына. 22 ноября Юля Салибекова (Колисниченко) стала мамой в третий раз. Мальчика дали имя Баграт.

Юлия и Тигран Салибековы являются образцовой парой. Хотя их отношения в начале пути нельзя назвать идеальными. В 2011 году молодые люди стали родителями впервые. На свет появился сын Ролан. В 2014 у экс-участников телестройки появился второй сын – Эльдар.

В ноябре 2018 года Салибековы приняли звание многодетной семьи. Экс-участники реалити-шоу стали родителями в третий раз. Юля призналась, что мечтала о девочке. Даже придумала множество имен для дочери. Но УЗИ показало, что на свет появится мальчик. Поэтому с подбором имени возникли трудности. Имя для новорожденного долго обдумывали.

Долгое время многодетная мама в своем микроблоге не писала конкретных имен, называя ребенка ласково «маленькое чудо». Однако супруг Юлии опубликовал видео с выписки из роддома. Кадры он подписал: «Немного видео с выписки Баграта Салибекова!»