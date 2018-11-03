Равшана Куркова прокомментировала воздействие соцсетей на психику
Равшана Куркова прокомментировала воздействие соцсетей на психику. Актриса публично высказалась по теме, которая ее давно беспокоит. Зависимость от виртуального мира становится все более ощутима в современной жизни.
Сегодня Равшана Куркова является востребованной актрисой. Один проект сменяет другой. Девушку часто можно увидеть в кино, сериалах, театральных постановках. Аудитория ее микроблога свыше 2 миллионов подписчиков. Именно поэтому Куркова затронула тему воздействия соцсетей на психику человека.
По мнению актрисы, это удобная платформа для самовыражения. В виртуальном мире обычные люди чувствуют себя особенными, имеют власть, показывают лучшую версию своей личности. Но логичен вопрос, который задает Куркова: «как это сказывается на нас настоящих»?
Куркова считает, что все мы прячемся за фильтрами и слишком идеализируем свою жизнь. «Но тогда получается, что себя настоящих мы не очень-то принимаем», - констатирует актриса. В связи с этим, она призывает перестать жить напоказ, умничать и бесконечно редактировать фотографии.
Сама Куркова приводит себя в пример. Она объясняет, что любит погружаться в настоящую и реальную жизнь. В этом ей помогает шоппинг в магазинах для дома. Также она любит книжные лавки. В этих местах она готова проводить время часами и отдыхать душой. «Для меня это лучший релакс», - заключает свой монолог Куркова.