Равшана Куркова прокомментировала воздействие соцсетей на психику. Актриса публично высказалась по теме, которая ее давно беспокоит. Зависимость от виртуального мира становится все более ощутима в современной жизни.

Сегодня Равшана Куркова является востребованной актрисой. Один проект сменяет другой. Девушку часто можно увидеть в кино, сериалах, театральных постановках. Аудитория ее микроблога свыше 2 миллионов подписчиков. Именно поэтому Куркова затронула тему воздействия соцсетей на психику человека.

По мнению актрисы, это удобная платформа для самовыражения. В виртуальном мире обычные люди чувствуют себя особенными, имеют власть, показывают лучшую версию своей личности. Но логичен вопрос, который задает Куркова: «как это сказывается на нас настоящих»?

Куркова считает, что все мы прячемся за фильтрами и слишком идеализируем свою жизнь. «Но тогда получается, что себя настоящих мы не очень-то принимаем», - констатирует актриса. В связи с этим, она призывает перестать жить напоказ, умничать и бесконечно редактировать фотографии.

Сама Куркова приводит себя в пример. Она объясняет, что любит погружаться в настоящую и реальную жизнь. В этом ей помогает шоппинг в магазинах для дома. Также она любит книжные лавки. В этих местах она готова проводить время часами и отдыхать душой. «Для меня это лучший релакс», - заключает свой монолог Куркова.