Звезда "Гарри Поттера" Том Фелтон рассказал о странном поведении фанатов

Звезда фильмов о волшебнике Гарри Потере Том Фелтон рассказал порталу Yahoo Movies UK о самых странных аспектах поведения фанатов.

Актер, исполнивший роль харизматичного злодея Драко Малфоя, рассказал, что до сих пор получает сообщения от фанатов Поттерианы. Однажды один из поклонников выразил желание усыновить актера. При этом неизвестный представился Люциусом Малфоем (так звали отца Драко в фильмах). Также, неизвестный уточнил, что усыновит Фелтона только в том случае, если он изменит свое имя на Драко Малфой.

Подростки, увлеченные чтением и просмотром всемирно известной истории о Потере, также часто просили Фелтона «оставить Гарри в покое». Однако актер был бессилен в этом случае, так как всего лишь исполнял роль и никак не могу влиять на развитие сюжета, за которое полностью отвечала Джоан Роулинг – автор книг о Поттере.

Британец Том Фелтон недавно был занят съемкой в первом сезоне сериала «Происхождение». В своем Instagram-аккаунте он часто размещал фото со съемочной площадки.

Несмотря на непрофессиональное владение игрой на гитаре, Том также увлекается музыкой. Первая его пластинка увидела свет в 2008 году и называлась «Time well spent». В том же году спустя несколько месяцев появилась второй музыкальный сборник «All I need».