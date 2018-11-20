Юрий Лоза назвал тексты песен Элджея "языком помоечных бомжей"

Известный российский композитор и музыкант Юрий Лоза жестко раскритиковал творчество рэпера Элджея, заявив о том, что ему не хватает словарного запаса.

Недавно в сторону рэпера поступили обвинения от мамы школьницы, дочка которой скончалась от передозировки запрещенных веществ. Она считает, что на такой поступок ее толкнули песни в исполнении Элджея. С солидарностью к этой женщине высказался Юрий Лоза. Он заявил, что люди, которые прибегают к такому сценическому стилю и вызывающему творчеству, просто не могут предложить для людей другие, достойные внимания песни. Лоза также сказал, что все граждане должны избегать таких песен, которые пишет Элджей, а также всех остальных исполнителей, похожих на него, так как они пропагандируют насилие, педофилию и все то, что не входит в нормы. Композитор привел в пример другие страны, где такая музыка запрещена на государственном уровне и хотел бы, чтобы эти законы ввели и в России.

В частности, Юрий Лоза советует своему коллеге читать книги и расширять словарный запас, потому что в его песнях ничего, кроме нецензурной брани, нет. Композитор сравнил тексты рэпера с языком помоечных бомжей. По его мнению, сейчас все музыканты берут не творчеством, а своим эпатажем — снимают штаны, неподобающе себя ведут на сцене и так далее. «Если кто-то в толпе людей закричит матом, то его заберет полиция. Тогда почему материться позволено со сцены, когда тебя слушают сотни людей», - передает слова Юрии Лозы портал nsn.fm.

Стоит напомнить, что в Якутии сорвался концерт рэпера Элджея из-за поступающих к нему угроз.