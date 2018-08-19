Мария Шушкина подписала петицию о закрытии "Прямого эфира" и "Пусть говорят"

В интернете появилась петиция, в которой требуется закрыть передачи Малахова «Пусть говорят» и Борисова «Прямой эфир». Ее уже подписали такие известные личности, как Алика Смехова и Мария Шушкина.

Суть передач «Пусть говорят» и «Прямой эфир» заключается в обсуждении скандальных тем звезд. Что касается Марии Шушкиной, которая в своем инстаграме публично заявила о протесте против этих программ, то ее лично задела тема конфликта, которую часто поднимал Андрей Малахов в своем шоу. Речь идет о конфликте сына Марии Марка Касаткина и девушки Фрейи Зильбер, от которой у него есть один ребенок. Шушкина назвала людей, которые связаны с этой передачей «шакалами телевидения».

Кроме нее, Алика Смехова также прокомментировала петицию в своем микроблоке. Она проголосовала за отмену трансляции эти передач с подписью: «Пора прекратить эту порочную практику!». Содержание петиции можно прочитать ниже:

Согласно этой петиции, авторы призывают Государственную думу закрыть ток-шоу Малахова и Борисова, потому что они «порочат честь и достоинство публичных и уважаемых страной людей» и «порождают злость и агрессию в нашем обществе».