У бывшей звезды "Дома-2" Евгения Руднева родился первенец

Хотя на личной странице в социальной сети Instagram у него собралось уже больше ста тысяч подписчиков, поклонники шоу отметили, что уже и забыли, как он выглядит.

Евгений Руднев ушел со скандальной телестройки "Дом-2" около двух лет назад. На проекте ему удалось создать пару с одной из участниц, Либерж Кладону, позже они даже зарегистрировали свои отношения, однако их отношения не выдержали проверку на прочность. Руднев порвал с супругой спустя полгода семейной жизни.

Вначале он не хотел заводить новые отношения и подался в спорт. Тем не менее, со временем он все же нашел свою половинку в лице Елены Шишковой. В прошлом году у них состоялась свадьба, а накануне в их семье произошло важное и радостное событие. Бывшая звезда "Дома-2" рассказал, что у него наконец родился первенец. По его словам, он не хочет афишировать личную жизнь, однако, как оказалось, в социальных сетях уже опубликовали их фотографию с роддома.

Обращение Евгения Руднева к подписчикам появилось на странице сообщества шоу. Под фотографией собралось множество комментариев. Поклонники писали о своих впечатлениях после прочтения поста: "Я уж забыла про него))) что у него там, понеслось и поехало? Мне кажется, не одна я такая, кто забыл про него. Родили, молодцы, поздравляю...", "Думаю, без их согласия роддом бы не выложил фото в сеть на всеобщее обозрение. Сам захотел о себе напомнить", "За малыша рады !!! А про него не кто толком и не помнит. Я, когда фото увидела, не сразу даже и поняла, кто он. Тень".